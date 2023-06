Orvieto, trovati due etti di hashish e 50 grammi di cocaina in carcere

ORVIETO – Giovedì la polizia penitenziaria ha trovato e sequestrato un etto di hashish e mezzo etto di cocaina trovata all’interno del carcere di Orvieto. Il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, attraverso una nota, ha spiegato come all’esterno del carcere era stato gettato un pacchetto contenente la droga per rifornire i detenuti. Il pacco è stato però intercettato dagli agenti. In corso le indagini per risalire ai responsabili. “L’auspicio – dice il segretario del Sappe Fabrizio Bonino – è che questo ennesimo buon risultato degli uomini e delle donne del carcere Orvietano venga apprezzato e soprattutto valutato per ripristinare i numeri della pianta organica ormai drasticamente carente. Si auspica – ha concluso – un’immediata proposta di encomio per l’assistente capo coordinatore”.