Orvieto, tragico incidente sulla SP 71: padre di 48 anni resta incastrato fra le lamiere e muore

ORVIETO – Tragedia sulla SP 71, all’altezza di Orvieto. Martedì, attorno alle ore 11.30 è morto un uomo di 48 anni al volante di una autovettura. Per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato con la macchina dopo un incidente che ha coinvolto due automezzi, ed è rimasto incastrato nelle lamiere. Ci sono voluti i vigili del fuoco per estrarlo, poi il 118 lo ha trasportato in ospedale ma l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto per le ferite. Illese le bambine che viaggiavano con lui così come l’uomo che guidava l’altro automezzo. Sul posto anche i carabinieri.