ORVIETO – Denunciata in stato di libertà la donna di etnia Rom che nella zona di Coconia di Orvieto, nell’area dei giardini pubblici, ha tentato di adescare un signore anziano, un ultracentenario, seduto su una panchina. Su segnalazione di un residente è stata subito individuata dalle forze dell’ordine nonostante avesse tentato di dileguarsi alla vista delle divise ed è risultata gravata da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, come truffa e rapina, fra gli altri, oltre ad essere già destinataria del provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Orvieto per tre anni, emesso dal questore della Provincia di Terni, Bruno Failla, nell’estate del 2021. Dopo i controlli di rito è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per l’inottemperanza alla prescrizione, cosa peraltro già avvenuta all’inizio dello scorso mese di luglio.