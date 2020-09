Orvieto, sgominata la banda dei furgoni: furti mordi e fuggi in autostrada dalla Campania

ORVIETO – La chiamavano ‘la banda dei furgoni’ perché erano specializzati nei furti su auto-van e furgoni a bordo dei quali rubavano attrezzature e strumenti da lavoro. Ora, dopo mesi di indagini da parte degli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto e dei carabinieri della locale Compagnia tre persone, tutte residenti in Campania, sono state denunciate alla procura di Terni per concorso in furto aggravato e ricettazione. Nel corso delle indagini è emerso che la banda usava una tecnica denominata ‘mordi e fuggi’: partendo dalla Campania, uscivano al casello di Orvieto, individuavano furgoni e van da scassinare fra quelle parcheggiate e poi una volta operato il furto si rimettevano in viaggio per tornare a casa.

Il tutto ovviamente cercando di stare nel territorio orvietano il meno tempo possibile, senza basisti nè contatti col territorio.La svolta è avvenuta quando nel corso di uno di questi raid un'auto che alle tre di notte stava raggiungendo il casello con a bordo la refurtiva di un precedente furto è stata identificata da una volante. Arrestato il conducente e recuperato il furto, sono partite indagini allargante che hanno coinvolto anche i Carabinieri. Alla lista si aggiungono anche altri tre nomi, alcuni con precedenti specifici, tutti residenti nel napoletano