Orvieto, senza mascherina al supermercato: multa di 400 euro

ORVIETO – Sanzionate, con una multa di 400 euro per il mancato uso della mascherina quattro persone fermate dalla polizia di Stato di Orvieto in un supermercato. Uno di loro, un cinquantottenne residente in provincia di Pisa risultato già inquisito in passato, è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di un servizio di pubblica necessità e istigazione a disubbidire alle leggi. E’ stato trovato anche in possesso di una cartellina con volantini propagandistici, con quelli che sono stati considerati chiari riferimenti a non rispettare le leggi ed in particolare a tutte le normative previste per il contenimento del Covid.