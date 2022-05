Orvieto, scritte offensive contro l’Inter sul muro del Duomo

ORVIETO – Una scritta offensiva contro l’ Inter è apparsa sul lato destro del Duomo di Orvieto, quello della Cappella del Signorelli e dove si trova il prato verde. La scritta è stata fatta con ogni probabilità con una bomboletta spray di vernice verde. Gli addetti dell’ Opera del Duomo hanno provato a rimuovere una lettera della scritta con un apposito solvente, ma il risultato non è stato ottimale e quindi servirà una tecnica diversa. “Proveremo a rimuoverla con una sabbiatura – spiega all’ Ansa il presidente dell’ Opera del Duomo, Andrea Taddei -. Intanto, assieme ai carabinieri, stiamo verificando le telecamere presenti in piazza Duomo per risalire all’ autore dello sfregio così da fargli pagare, almeno, la ripulitura dello scempio”. “Commentare quanto accaduto non mi va, si commenta da solo”, ha aggiunto il presidente. Ieri sera in piazza sono scesi i tifosi del Milan per festeggiare la vittoria del campionato, ma al momento non ci sarebbero indizi e tantomeno prove che possano ricondurre a qualche tifoso rossonero quale autore dell’ atto vandalico.

Gesto deprecabile

“Deprecabile e ingiustificabile l’ atto vandalico sulle mura del Duomo, monumento simbolo della città di Orvieto e della cristianità”. Così il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani condanna l’ episodio che si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica ai danni della Cattedrale, sul cui muro esterno è stata scritta una frase contro la squadra dell’ Inter. “Ho parlato con il presidente dell’ Opera del Duomo, Andrea Taddei – prosegue il sindaco – per mettere a disposizione le immagini del sistema di videosorveglianza che si affaccia su piazza Duomo affinché possano contribuire ad aiutare le forze dell’ ordine a individuare gli autori di questo intollerabile gesto. Non si tratta solo di un danno materiale a un bene storico, artistico e culturale di inestimabile valore, patrimonio del mondo intero, ma soprattutto di uno sfregio all’ immagine della città”.