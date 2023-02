Orvieto, salvato cagnolino rimasto intrappolato nella tana dell’istrice

ORVIETO – Storia a lieto fine. Domenica, un cane di piccola taglia, dopo aver inseguito un istrice fin dentro la sua tana, vi è rimasto intrappolato. È successo in località Botto di Orvieto, nota per la cava e i contenziosi tra residenti e autorità per le autorizzazioni all’ampliamento. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco locali per il recupero del Jack russell. Il cagnolino è stato individuato dopo una breve ricerca grazie ai lamenti avvertiti e localizzati: nella tarda mattinata i pompieri sono riusciti a recuperarlo e salvarlo. Il cucciolo è in buone condizioni.