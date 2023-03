ORVIETO – Droga a domicilio. Un pacco con all’interno un chilogrammo di hashish proveniente dagli Usa che giovedì un 27enne residente in un paese dell’Orvietano ha ritirato e per questo è stato arrestato dai militari della Tenenza di Orvieto della Guardia di finanza. Il materiale è risultato formalmente spedito dagli Stati Uniti e destinato ad un soggetto fittizio presso l’azienda di Orvieto dove il 27enne lavora. La direttissima si è tenuta presso il tribunale di Terni che ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 27enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 6 aprile. Le indagini della Guardia di finanza sono volte anche a fare piena luce sul mittente e, comunque, sulle modalità utilizzate da chi ‘smercia’ droga per condurre le attività di spaccio sui vari territori, in questo caso l’Orvietano.