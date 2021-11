Orvieto, rintracciato l’uomo che aveva investito un pedone ed era scappato

ORVIETO – C’è voluto qualche giorno ed una indagine serrata ma alla fine, la Polizia ha trovato l’uomo che lo scorso 14 ottobre aveva investito un pedone nella frazione orvietana di Fontanelle di Bardano, dandosi poi alla fuga.

Il pirata della strada, complice l’oscurità e le cattive condizioni metereologiche, si era dato alla fuga omettendo di prestare soccorso al pedone che poco dopo, grazie all’intervento del 118 richiesto da alcuni residenti, era stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Lo studio accurato di tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza al servizio delle attività ed imprese presenti a Fontanelle di Bardano, ha consentito ai militari, di individuare un’autovettura di colore bianco che, lanciata ad alta velocità in direzione Allerona/Orvieto, avrebbe colpito il malcapitato con la parte destra del veicolo omettendo di fermarsi e di prestare soccorso. Preziosa anche la collaborazione fornita dai carabinieri del comando stazione di Orvieto. Il responsabile è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di lesioni colpose gravi, fuga ed omissione di soccorso.