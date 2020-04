Orvieto, riga la macchina al vicino ma lui è in finestra e se ne accorge: denunciato settantenne

ORVIETO – Restando in casa per le disposizioni contro il Covd-19 si possono fare tante cose. Per esempio, scoprire che ti hanno rigato la macchina. Succede ad Orvieto Scalo dove un cinquantenne ha visto dalla finestra di casa, un vicino dirigersi verso la sua auto nel parcheggio sottostante. Sempre dal balcone ha visto che l’uomo per due volte era passato vicino alla sua automobile col braccio proteso verso il mezzo.

Parcheggio Sceso immediatamente nel parcheggio, ha trovato conferma dei suoi sospetti: l’uomo gli aveva rigato l’auto, una gittata sui entrambi i lati del mezzo, una lunga e profonda rigatura sulla portiera anteriore destra e sulla parte posteriore. L’uomo ha chiamato la Polizia che è intervenuta ed ha ricostruito con gli agenti la vicenda, dichiarando di conoscere l’identità della persona che aveva rigato la macchina: un settantenne orvietano, un vicino di casa, con il quale in passato c’erano già stati degli screzi. Il settantenne è stato denunciato per danneggiamento aggravato.