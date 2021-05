Orvieto, rapito a Napoli per chiedere un riscatto: blitz della Polstrada

ORVIETO – Liberato lungo l’A1 nei pressi di Orvieto, grazie ad un blitz della Polizia, un italiano di origine campana sequestrato in provincia di Napoli, è emerso dalle indagini, a scopo di estorsione. In arresto, con l’accusa di sequestro di persona, sono finiti due uomini nati in Francia ma di origine magrebina, sorpresi in auto insieme al sequestrato. Su un terzo uomo, anche lui magrebino, sono ancora in corso accertamenti per chiarirne la posizione nella vicenda. ’episodio, riferisce la questura di Terni, è avvenuto martedì, quando alla sala operativa della Polizia stradale di Roma sono giunte alcune segnalazioni sul presunto sequestro. Secondo le informazioni fornite, i rapitori e il sequestrato viaggiavano a bordo di un’auto di colore scuro, con targa francese e diretta al nord. La Polizia stradale di Orvieto, con il coordinamento del Centro operativo di Fiano Romano, è riuscita, in tarda serata ad intercettare il veicolo segnalato con le quattro persone a bordo. Al momento del controllo agli agenti non è sfuggito lo sguardo di evidente sollievo di uno degli occupanti il quale, avvicinato da un poliziotto, ha sussurrato a bassa voce di essere stato rapito. Accompagnati negli uffici della Polstrada, la vittima ha sporto denuncia raccontando i particolari del suo sequestro e riferendo che, con ogni probabilità, la ragione del gesto era da ricondurre a questioni di presunti crediti reclamati dai sequestratori.