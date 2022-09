ORVIETO – Ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un tir l’uomo che, provocato l’incidente in una delle principali arterie di Orvieto scalo, è stato trovato in stato di semi-inconscienza dalle forze dell’ordine e trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. È successo nella tarda serata di lunedì 5 settembre. Al pronto soccorso, lo stesso conducente del furgone, ha rifiutato gli accertamenti anti-droga e quelli volti a determinare il tasso alcolemico nel sangue. Per tali ragioni, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica e alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo in vista della successiva confisca.