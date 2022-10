Orvieto, pericoloso rapinatore ricercato in tutta Europa arrestato a San Venanzo

TERNI – Nella tarda serata di lunedì a San Venanzo è stato arrestato un cittadino romeno, classe ’93 che risiedeva nel piccolo comune umbro. L’uomo, dedito alla commissione di reati, era stato raggiunto da un mandato di arresto europeo, emesso dal suo Paese d’origine, la Romania. È lì che avrebbe commesso i reati che gli venivano contestati, ovvero rapina aggravata e associazione per delinquere. Alla ricezione dell’atto, le forze dell’ordine locali non hanno impiegato molto a riconoscere il 29enne residente in paese; hanno quindi immediatamente proceduto alla sua individuazione e, poco dopo, al suo arresto. L’uomo, a seguito delle formalità di rito, è stato trasportato nel carcere di Terni, a disposizione della locale autorità giudiziaria.