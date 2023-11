Orvieto, perde 19 mila euro con il trading online in criptovalute: scoperto il truffatore

ORVIETO – Ha perso 19 mila euro con il trading online in criptovalute: la disavventura è accaduta nei mesi scorsi ad una 60enne di Orvieto e la polizia di Stato, a seguito della querela sporta dalla donna, ha individuato e denunciato il presunto responsabile della truffa. Lo scorso giugno la donna navigando in Internet, ha notato la pubblicità di una società di trading online che prometteva guadagni consistenti, a fronte di investimenti di piccole somme di denaro. Invogliata dall’allettante messaggio pubblicitario, ha contattato l’utenza telefonica della società e si è fatta convincere riguardo la convenienza di effettuare un investimento in criptovalute. Da giugno a settembre, certa di poter guadagnare ingenti somme di denaro, seguendo i consigli di un sedicente broker che telefonicamente di volta in volta le diceva dove versare i soldi da investire, la 60enne ha effettuato una serie di versamenti per un valore complessivo di circa 19 mila euro, senza però ottenere alcun ritorno economico.