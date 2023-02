Orvieto, Paolo Maurizio Talanti è il nuovo segretario comunale Pd

Il nuovo corso

«Il nuovo corso che il Partito democratico di Orvieto – si legge in una nota dei Dem orvietani – ha intenzione di intraprendere riguarda un’occasione che non si può sprecare, quella di un’operazione complessa che ha bisogno dell’impegno, della partecipazione e dell’entusiasmo di tutti dove a prevalere sia sempre e comunque la dimensione collettiva del bene della nostra comunità. La nostra comunità, le nostre e i nostri militanti, le elettrici e gli elettori che ancora continuano a riconoscerci fiducia si aspettano da noi l’inizio di un moto collettivo, di un presa di parola, di uno schierarsi esplicito e coraggioso quando si tratta di difendere un’idea di città ed un modello nuovo per il territorio dell’Orvietano. Per questo pensiamo che il modo migliore per rilanciare il nostro partito sia riproporre con forza le ragioni di chi chiede al Partito democratico di essere un luogo accogliente, aperto, plurale e una nuova politica – coraggiosa, contemporanea, riformista, ecologista – che non ha paura di ingaggiare le sfide del tempo che abbiamo davanti”.