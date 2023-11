Orvieto, nel centro storico aperto il giardino della gentilezza

ORVIETO – Nel centro storico di Orvieto nasce il ‘Giardino della gentilezza’. L’inaugurazione si è svolta in occasione della Giornata mondiale della gentilezza. La città umbra, famosa per il suo duomo e il pozzo di San Patrizio, non si è limitata a individuare uno spazio gentile, quello di piazza Angelo da Orvieto – antistante il carcere, ma ha anche creato un assessorato comunale alla gentilezza, affidato ad Alda Coppola. “In un momento così difficile a livello internazionale, con guerre e distruzioni – spiega – il valore della gentilezza assume un significato ancora più importante e Orvieto se ne vuole fare carico favorendo le buone pratiche del vivere insieme e soprattutto in armonia”. Ma cosa fa concretamente l’assessora alla gentilezza, lo spiega così: “quando serve risponde, provocatoriamente, in modo gentile anche a chi non lo è affatto”.