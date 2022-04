Orvieto, moto contro automobile in autostrada: il motociclista è grave

ORVIETO – Grave incidente lunedì intorno alle 17, poco dopo Orvieto in direzione Roma. Una moto con a bordo un motociclista e una donna si è scontrata con un’auto guidata da una donna. L’uomo, 45enne residente a Roma, risulta ferito gravemente ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Terni. All’arrivo in pronto soccorso l’uomo era vigile e riportava diversi traumi. E’ rimasta ferita anche la donna che viaggiava con lui, ma non sembrerebbe in gravi condizioni. E’ stata accompagnata in codice giallo all’ospedale di Orvieto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori del 118. Sono in corso gli approfondimenti per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.