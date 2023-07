Orvieto, morto un anziano investito da un’auto: indagini in corso

ORVIETO – Un orvietano di 80 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada in località Sferracavallo di Orvieto. L’incidente è avvenuto giovedì mattina. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica e le cause precise dell’incidente. Sembra stesse tagliando alcune piante a lato della carreggiata l’uomo: questo è quanto emerge dagli accertamenti della polizia stradale. L’anziano è stato travolto da una Fiat Panda di un ente pubblico, condotta da una donna. Per l’ottantenne non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.