Orvieto, l’orto di San Giovenale tornerà a splendere: il Comune partecipa al bando Pnrr

L’intervento nei particolari

L’intervento consiste nella completa riqualificazione del giardino storico di San Giovenale

attraverso una riedizione e rivisitazione del vecchio orto con percorsi pavimentati in tufo, soste di meditazione in acciaio corten e legno un ‘hortus’ con vasche in acciaio corten destinate alla coltivazioni di essenze edibili, un ‘herbularius’ con piante officinali e arbusti ornamentali, piantumazioni di roseti e alberi autoctoni da frutto. Si prevede inoltre il restauro delle caverne scavate nel masso tufaceo, la realizzazione di un impianto di illuminazione ad alta efficienza energetica, la messa in sicurezza di recinzioni e l’ampliamento dei cancelli d’ingresso e dei percorsi di fruizione nonché sistemi di allarme e di videosorveglianza a tutela del sito.