Orvieto, lo picchiano per rubargli il motorino: denunciati due giovani

ORVIETO – Due 24enni, un moldavo e un polacco residenti nell’Orvietano sono stati denunciati a seguito del tentativo di rubare un motorino dopo aver picchiato il proprietario. I due sono stati inoltre deferiti per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e uno dei due anche per detenzione di droga per spaccio. Rintracciati per i controlli a seguito di denuncia da parte del proprietario del motorino, uno dei due si è scalgiato contro gli operatori della sicurezza colpendoli con dei calci e minacciandoli di morte. L’atteggiamento del giovane ha portato le forze dell’ordine a perquisire la sua abitazione. In casa aveva 3 involucri di ‘marijuana’ per un peso totale di quasi 10 grammi, un bilancino di precisione e del materiale necessario al confezionamento, il tutto è stato posto sotto sequestro.