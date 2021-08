Orvieto, incidente coinvolge una famiglia di ritorno dalle vacanze: tre in ospedale

ORVIETO – Tre componenti di una famiglia del nord che faceva rientro dalle vacanze (due genitori e un figlio) sono rimasti feriti domenica in un incidente stradale avvenuto sull’Autostrada del sole tra Orvieto e Fabro. Un altro dei figli è rimasto invece illeso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale di Orvieto con più pattuglie per gli accertamenti e per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza da parte del 118. I feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Orvieto con due ambulanze. Impegnati nelle operazioni di soccorso anche i Vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente si sono verificati rallentamenti dovuti anche al traffico di controesodo piuttosto intenso.