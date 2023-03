ORVIETO – Operazione all’alba di giovedì dei carabinieri del Nor della Compagnia di Orvieto, insieme ai colleghi dei comandi stazione del territorio e del nucleo cinofili Roma, che ha portato all’arrestato di tre cittadini di origini albanesi, tutti finiti in carcere su ordine del gip di Terni. Secondo quanto ricostruito dall’Arma e dalla procura di Terni, guidata dal procuratore facente funzioni Claudio Cicchella, i tre avrebbero gestito un importante giro di spaccio di cocaina e hashish nella zona dell’alto orvietano, fra Fabro, Monteleone d’Orvieto e Montegabbione, fino a diventare punti di riferimento per i consumatori di droga.

La droga recuperata