Orvieto, in centro con hashish e bilancino di precisione portatile: giovane denunciato

ORVIETO – Se ne andava a spasso come se nulla fosse. Un trentenne denunciato per spaccio di droga a Orvieto. Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Orvieto nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto di uno spacciatore avvenuto due settimane fa ad un debito per il mancato pagamento di una partita di cocaina, nei giorni scorsi, grazie ad un’altra operazione di polizia giudiziaria della Squadra Anticrimine, un trentenne orvietano è stato finito nelle maglie della giustizia.