ORVIETO – C’è anche #Orvieto e il suo Pozzo di San Patrizio tra i luoghi magici d’Italia scelti per il lancio del film Disney ‘Strange World’. In occasione della presentazione del lungometraggio animato, in sala dal 23 novembre, un Intercity con una speciale livrea e una carrozza rinnovata nel layout di tavolini e pareti insieme a giochi, gadget e fogli da colorare per bambini, ha fatto tappa anche alla stazione di Orvieto insieme a una madrina d’eccezione: Laura Chiatti. Insieme al figlio Enea l’attrice è scesa in fondo al Pozzo di San Patrizio per le riprese di un video che accompagnerà la promozione del film “Strange World”. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della partnership siglata da Trenitalia e The Walt Disney Company Italia con l’obiettivo di promuovere i viaggi in treno per le famiglie e le agevolazioni loro riservate.