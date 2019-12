Orvieto, il gruppo Vetrya cresce ancora e apre nuova sede a Mosca

ORVIETO – Il gruppo Vetrya di Orvieto apre una nuova sede a Mosca. A darne notizia è stato Luca Tomassini, fondatore, presidente e amministratore delegato della società, nel corso dell’evento ‘La tradizione del futuro’ in cui, al teatro Mancinelli, ha presentato le prospettive dell’azienda per il 2020. “Si tratta di un passo importantissimo per noi, che ci permette di presidiare un mercato in rapida espansione” ha sottolineato, secondo quanto riferisce una nota dell’azienda. “L’internazionalizzazione della società – ha detto ancora Tomassini – è alla base della nostra strategia e siamo orgogliosi di poter esportare il made in Italy digitale anche nella Federazione Russa”. Oltre alla nuova sede di Mosca, Vetrya è già presente, attraverso proprie società, negli Stati Uniti, in Malesia, Brasile, Spagna e Regno Unito.