Orvieto, il Comitato tutela del Peglia contro l’impianto fotovoltaico: “Deturpa il paesaggio”

ORVIETO– Il Comitato tutela del Peglia scende in campo contro la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella zone orvietana del Monte Peglia, fra le frazioni di San Faustino e San Bartolomeo. Una protesta che sta coinvolgendo non solo il comitato ed i cittadini ma anche aziende agricole e agrituristiche ed associazioni ambientali

IL PROGETTO. Gli impianti occuperanno una superficie di 40 ettari prevedono l’installazione di 74.356 pannelli fotovoltaici, che secondo il comitato sono “incompatibili incompatibile con la bellezza dei luoghi e con i livelli di pianificazione esistente che individuano queste zone come aree di particolare interesse naturalistico, faunistico, vegetazionale, geologico e storico/artistico”. Questi luoghi, secondo il comitato “subirebbero un inconcepibile attacco alla integrità e alla bellezza diffusa che li caratterizza, ove non a caso si sono insediate e sviluppate numerose attività in armonia con l’ambiente, con particolare riferimento ad aziende attive nel turismo rurale e nel settore delle produzioni tipiche e biologiche”.

L’INIZIATIVA. Dunque è partita la protesta, che si realizza nella presentazione alle istituzioni, di una serie di osservazioni volte a fermare l’autorizzazione a questo progetto ed altri potenzialmente realizzabili in ambito regionale: “Chiediamo – dice il Comitato – si metta mano con massima urgenza alla normativa di settore che appare eccessivamente permeabile nei confronti di iniziative imprenditoriali ispirate da meri fini speculativi. Auspichiamo inoltre una presa di posizione dei sindaci coinvolti, che , che ribadisca la vocazione del nostro territorio per preservare il patrimonio che miracolosamente la storia ci ha consegnato intatto, garantendo nei fatti ai cittadini che vi abitano la possibilità di vivere in loco, in armonia con il paesaggio che hanno ereditato”,

SI AL FOTOVOLTAICO MA… Il Comitato precisa che “è favorevole alla produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti fotovoltaici, ma in aree idonee in cui non sia condotta un’agricoltura di qualità e non si vada a compromettere l’integrità agroecologica di luoghi dall’elevato interesse naturalistico per la conservazione della biodiversità, come del resto indicato dalle politiche nazionali e comunitarie. Non è invece favorevole ad impianti devastanti per il paesaggio, soprattutto laddove questo presenti caratteristiche di elevata qualità ambientale come quello delle colline orvietane”.