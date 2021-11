Orvieto, gli offre prestazioni sessuali ma poi gli ruba la fede nunziale

ORVIETO – Nei pressi della stazione ferroviaria, giovedì pomeriggio, verso le 16.00, una donna rumena di 31 anni, domiciliata in un campo nomadi di Roma in zona tiburtina, è stata denunciata dai carabinieri del locale Comando stazione: la donna è accusata di aver sottratto a un uomo la propria fede nuziale mentre i due interloquivano tra di loro contrattando il prezzo per un ipotetico rapporto sessuale. In tale circostanza la donna è stata deferita anche per l’inosservanza del provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Orvieto emesso lo scorso mese di agosto.