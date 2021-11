Orvieto, giovane trovato con marijuana e petardi fuori legge, patente ritirata

ORVIETO – Nel corso mattinata di giovedì a Castel Viscardo, in via Ponte Giulio, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Orvieto, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato e successivamente deferito in stato di libertà un giovane orvietano di 22 anni, già noto alle Forze dell’ordine, il quale alla guida del veicolo di un conoscente è stato trovato in possesso di 4 petardi privi di etichettatura e fabbricazione artigianale e di quasi 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; la patente di guida gli è stata ritirata, mentre petardi e stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.