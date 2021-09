Orvieto, giovane senza patente provoca tamponamento a catena: sequestro e multa

ORVIETO – Sanzioni per oltre 5.500 euro sono state comminate dalla Polizia stradale di Orvieto ad un automobilista di 25 anni di origine straniera, scoperto senza patente e assicurazione dopo avere provocato un tamponamento a catena lungo l’A1. L’incidente è avvenuto domenica, tra Attigliano e Fabro, e ha coinvolto in tutto quattro veicoli. Il giovane era a bordo del mezzo che ha tamponato gli altri tre, incolonnati per traffico rallentato. Tutte le persone coinvolte hanno riportato contusioni molto lievi.

Accertamenti

Sul posto è intervenuta la Polstrada per i primi soccorsi, la gestione della viabilità e i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente. A seguito degli accertamenti, emersa la guida senza patente e assicurazione da parte del venticinquenne, gli agenti hanno anche sottoposto a sequestro l’auto.