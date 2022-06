Orvieto, frontale fra moto lungo la statale Amerina: morti i due centauri

ORVIETO – Una domenica di sangue lungo le strade umbre. L’Anas informa infatti che la strada statale 205 “Amerina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 48,000, nel comune di Orvieto, a causa di un incidente.

Si tratta di un frontale tra due moto. Nell’impatto i due motociclisti, rispettivamente di 65 ed 81 anni sono deceduti. Sul posto sono presenti, gli operatori sanitari del 118, le squadre Anas e le Forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

La dinamica

Lungo la strada, che collega Orvieto a Baschi, procedeva un gruppo di motociclisti composto da quattro persone, tutti originari della provincia di Roma. Il primo della fila, con ogni probabilità – i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono ancora in corso – non ha valutato bene le proporzioni di una curva e si è trovato troppo vicino ad essa. Nel frenare per affrontarla, il motociclista che lo seguiva, si è accorto tardi del gesto e così lo ha tamponato.

Entrambi sono finiti contro un muro dall’altra parte della corsia. Uno dei centauri è deceduto sul colpo e l’altro durante il trasporto con l’elisoccorso.