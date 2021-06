Orvieto, forgone sbanda e finisce contro il guard rail: tre feriti

ORVIETO – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di martedì nel tratto umbro dell’A1, a circa un chilometro dal casello di Orvieto, in direzione sud. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, i tre – componenti di uno stesso nucleo familiare – viaggiavano a bordo di un furgone che, per cause in corso di accertamento, ha sbandato, finendo contro il guard rail.

Ragazza Non risultano altri mezzi coinvolti. Una ragazza è stata condotta dal 118 in codice rosso all’ospedale di Terni, mentre gli altri due familiari al Santa Maria della Stella di Orvieto, con lesioni più lievi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, oltre a personale della società Autostrade. Per permettere i soccorsi e il ripristino della carreggiata il traffico è stato interrotto. La Polstrada segnala circa 3 chilometri di coda.