Orvieto, ex prete continua dire messa: denunciato

ORVIETO – Si vestiva da sacerdote, presentandosi ai fedeli con il titolo di ‘don’, dicendo in qualche caso anche la messa, il tutto nonostante fosse un laico: per questo un sessantenne residente fuori regione è stato denunciato dalla polizia del commissariato di Orvieto per sostituzione di persona. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo in passato era stato effettivamente sacerdote cattolico, ma che già molti anni fa aveva perso lo stato religioso. Anche la diocesi di Orvieto-Todi aveva formalmente comunicato al sessantenne il divieto di vestire l’abito clericale, di celebrare la messa e gli altri sacramenti, ma tale divieto – hanno appurato gli investigatori – è stato disatteso.

Indagini L’uomo andava infatti in giro per Orvieto e per altri comuni del comprensorio con pantaloni e giacca di colore nero, camicia scura e collarino bianco. Quando parlava con le persone, intercalando citazioni evangeliche, si presentava appunto come ‘don’. Il sessantenne è stato scoperto grazie alle segnalazioni raccolte dalla squadra informativa del commissariato nel corso del tempo. I poliziotti, nel giro di alcuni mesi durante i quali hanno svolto indagini delicate e minuziose, sono riusciti a ricostruire l’attività posta in essere dal ‘don’. Gli episodi sono stati oggetto di una dettagliata segnalazione inviata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Terni. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia di Stato finalizzati a ricostruire le reali motivazioni di tali comportamenti.