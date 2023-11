ORVIETO – Mercoledì mattina in una delle scuole, grazie all’ausilio dei cani antidroga, un minorenne è stato trovato con 17 grammi di hashish nascosti negli slip. Dopo l’arresto dello studente, sono scattate alcune indagini che hanno ricondotto le forze dell’ordine ad un altro ragazzo. Anch’esso minorenne e coinvolto nello stesso giro di spaccio del primo: è stato denunciato e segnalato come assuntore. Nel mirino dei controlli delle forze dell’ordine sono finiti liceo scientifico, istituto di ragioneria e liceo artistico di zona.

Perquisito al bagno

In uno di questi istituti il cane antidroga ha individuato un minore, poi accompagnato da due agenti nei bagni e perquisito. Nascosti nella biancheria intima 17 grammi di hashish e denaro in contanti. Dopo alcune indagini è stato rintracciato un altro minore. Nella sua abitazione è stata trovata una dose di droga, per questo il giovane è stato denunciato in stato di libertà per concorso in spaccio e segnalato come assuntore.