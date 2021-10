Orvieto, detenuto riceve hascisc e marijuana dentro un pacco alimentare

ORVIETO – Ha ricevuto nel carcere di Orvieto, tramite corriere, un pacco alimentare, dentro però, c’erano anche 130 grammi circa di droga, tra hascisc e marijuana: è così che un detenuto è stato denunciato dopo essere stato scoperto dalla polizia penitenziaria della struttura. A darne notizia è Fabrizio Bonino, segretario per l’Umbria del Sappe, il Sindacato autonomo poliiza penitenziaria. La droga, suddivisa in diverse dosi, era stata nascosta tra le fette di bresaola, accuratamente confezionata sottovuoto. Sono in corso accertamenti per individuare chi l’ha spedita.