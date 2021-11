Orvieto, detenuto ferisce al volto un agente con le lamette poi le ingoia

ORVIETO – Episodio di violenza al carcere di Orvieto, dove martedì sera un agente assistente capo di polizia penitenziaria è stato ferito al volto da un detenuto con una lametta. Poi lo stesso detenuto ha ingerito batterie e lamette minacciando di tagliarsi la gola. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso.

Il racconto

Fabrizio Bonino del Sappe ricostruisce la vicenda: “Un detenuto di nazionalità tunisina, ampiamente noto per episodi di auto ed etero-lesionismo e di recente trasferito alla casa reclusione di Orvieto, si è improvvisamente scagliato, senza motivo, contro un assistente capo di polizia penitenziaria, colpendolo al volto con una lamette da barba. Il vile gesto ha procurato al poliziotto un taglio sulla fronte ed un’ecchimosi nel zigomo, tanto da renderne necessario il trasporto in pronto soccorso. La folle vicenda avrebbe potuto avere risvolti peggiori (si pensi se la lametta avesse raggiunto l’occhio del collega), se non fosse immediatamente intervenuto il vice sovrintendente preposto, il quale ha bloccato l’azione aggressiva del detenuto. Non contento il tunisino poche ore da lì a poco, ingeriva batterie e lamette e minacciava di tagliarsi la gola. Anche in questo caso, la freddezza del pur poco personale di polizia penitenziaria in servizio riusciva a gestire l’evento critico, riportando alla calma il soggetto e accompagnandolo in pronto soccorso per le cure del caso”.