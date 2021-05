Orvieto, crolla un muro di tufo nel centro storico a due passi dal Teatro Mancinelli

ORVIETO – Tensione, ma per fortuna nessun ferito ad Orvieto dove nel tardo pomeriggio di domenica 30 maggio, è crollato per circa tre metri un muro di cinta in tufo di un giardino in via degli Orti.

Sul posto, chiamati dai residenti del palazzo che si trova dall’altro parte del vicolo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orvieto. Per una fortunata coincidenza, il tufo che si è staccato dal muro, il quale si trova a due passi dal Teatro “Mancinelli”, da piazza XXIX Marzo e da Corso Cavour, non ha colpito nessuno, così come non si ha notizia di provvedimenti urgenti che riguardino il palazzo che si affaccia su via Felice Cavallotti.