ORVIETO – Un vero e proprio giro internazionale di auto di lusso, attraverso passaggi di mano e noleggi, su cui gli inquirenti sono chiamati a fare luce. Il sospetto che dietro si celi qualcosa di ben più significativo della semplice ‘appropriazione indebita’ è reale. La polizia Stradale di Orvieto, coordinata dal comandante Stefano Spagnoli, ha contribuito a far emergere una parte di questo business milionario, l’ipotesi è che le vetture, sottratte in vari modi ai legittimi proprietari, vengano riciclate e destinate ai mercati esteri, grazie ad un’operazione condotta nei giorni scorsi lungo l’autostrada A1. Il bilancio è di tre persone, tutte di nazionalità francese, denunciate per ricettazione all’autorità giudiziaria e di tre autovetture di lusso sequestrate, per un valore complessivo di circa un milione di euro.