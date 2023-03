Orvieto, atleta di 87 anni punta al record del mondo di marcia

ORVIETO – Marciando Romolo Pelliccia, orvietano di 87 anni, ha percorso nella sua vita di atleta almeno 250 mila chilometri e da alcuni mesi ha stabilito i nuovi record del mondo sui tremila e diecimila metri nella propria categoria che va, di fatto, da 80 a 85 anni e più. In mezzo secolo di gare è arrivato secondo solo una volta. Altrimenti ha sempre ottenuto la medaglia d’oro, collezionando decine e decine di titoli nazionali ed europei. Ora svela, con l’Ansa, il nuovo obiettivo: “a giugno o più tardi in autunno, agli Europei, proverò a stabilire il nuovo record del mondo dei cinquemila metri” Pelliccia in pista dimostra 20 di meno della sua età effettiva. L’ultimo record, quello sui tremila, l’ha stabilito ai Campionati italiani indoor di Ancona un paio di settimane fa, fermando il cronometro a 20 minuti 44 secondi e rotti, polverizzando il precedente primato di quasi un minuto che resisteva dal 2000.

I segreti del tenersi in forma

I dieci chilometri Pelliccia, invece, li ha percorsi in un’ora 9 minuti e 58 secondi. “Quale è il mio segreto? Mi alleno circa due ore al giorno, tutti i giorni dell’anno e mangio un po’ di tutto”, spiega nei minuti che precedono l’allenamento mattutino nel cuore del centro storico di Orvieto. “Ho marciato una vita e conto di farlo fin quando mi sentirò bene”, aggiunge. “La marcia, la corsa, ma anche la bicicletta sono state le mie grandi passioni sportive”, dice l’atleta della Libertas Orvieto che nella vita di tutti i giorni è titolare di un negozio di profumi non lontano dal Duomo. “A 87 – dice con orgoglio – riesco a tenere dietro anche atleti molto più giovani di me. Questi risultati – conclude Pelliccia – sono sì il frutto di un allenamento costante, ma devo dire grazie anche a madre natura che mi ha fatto arrivare a questa età così in salute”.