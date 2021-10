Orvieto, all’ospedale torna operativa la Riabilitazione intensiva

Ripresa a pieno regime

Dai giorni scorsi l’attività dell’équipe medica, riabilitativa ed assistenziale è ripresa a pieno regime, con la riabilitazione intensiva dedicata ai pazienti ricoverati per protesi di anca e ginocchio in elezione, per i pazienti chirurgici ortopedici post-traumatici e per gli assistiti neurologici provenienti dalla Stroke unit, dall’area medica dell’ospedale o dal proprio domicilio. La riapertura del reparto di Riabilitazione intensiva si accompagna all’attivazione del servizio di Day hospital riabilitativo, coordinato dalla dottoressa Antonella Cometa e dedicato alla presa in carico clinica e riabilitativa di patologie infiammatorie e neuro-degenerative del Sistema nervoso centrale come la sclerosi multipla, la malattia di Parkinson e, più in generale, le patologie neurologiche.