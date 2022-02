ORVIETO – E’ la professoressa Alda Coppola il nuovo assessore alla Scuola e alle Politiche e servizi sociali del Comune di Orvieto: a firmare il decreto di nomina è stata nella mattinata di venerdì la sindaca, Roberta Tardani. Questa aveva tenuto ad interim le deleghe dopo la revoca degli incarichi ad Angela Maria Sartini in seguito alla polemica su un post. Al nuovo assessore sono state conferite anche le deleghe a Famiglia, Istruzione e Formazione, Giovani e futuro, Pari opportunità e Politiche di genere. Coppola, 58 anni, è nata ad Orvieto ed è laureata in Giurisprudenza. Ha insegnato in vari istituti superiori nelle province di Terni, Viterbo e Trieste ed attualmente è insegnante di diritto e economia all’Iisacp di Orvieto. Dal 2013 al 2019 è stata presidente della sezione di Orvieto della Fidapa, di cui è ancora socia.