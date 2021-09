Orvieto, agricoltore settantenne muore schiacciato sotto il trattore

ORVIETO – Grave incidente nel pomeriggio di giovedì a San Valentino, frazione di Orvieto.Un pensionato di 70 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi, ad Orvieto, dopo che il trattore che stava guidandosi è ribaltato, schiacciandolo.

Rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo, l’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco, per poi essere trasportato all’ospedale di Viterbo da un elicottero del 118. L’incidente è avvenuto in area privata. Sul posto anche i Carabinieri. Il settantenne non sarebbe in pericolo di vita