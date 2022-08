Orvieto, acciuffato il ladro che rubava le offerte dei fedeli nelle chiese

l’allarme alle forze dell’ordine del posto il parroco delle due parrocchie che nella mattinata di lunedì constatava il furto delle offerte dei fedeli. A supporto degli inquirenti i filmati delle immagini del sistema di videosorveglianza installato in entrambe le parrocchie, riscontrando che l’autore era lo stesso.

Le ricerche

Durante la fase delle ricerche, nella tarda mattinata, agli stessi investigatori è arrivata poi la segnalazione della presenza di un trentenne che a piedi percorreva la strada provinciale che da Allerona paese porta allo Scalo, la descrizione dell’uomo corrispondeva all’autore dei due furti e mettersi sulle sue tracce è stato così molto semplice. Il ladro è stato individuato in una zona boschiva dove aveva nel frattempo trovato un luogo per nascondersi. Una volta rintracciato, messo davanti alle responsabilità dei fatti, l’uomo ha ammesso l’addebito ed è stato denunciato alla Procura ternana. Proseguono nel frattempo le indagini per accertare se l’uomo si sia reso protagonista di fatti analoghi in altri comuni della provincia.