Orvieto, 35enne travolto e ucciso in autostrada

ORVIETO – Ancora un dramma sulle strade della nostra regione. Un uomo di 35 anni originario della Puglia ha perso la vita in un incidente nella notte fra sabato e domenica lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, in provincia di Terni, fra Orvieto e Fabro (chilometro 438 direzione nord). Sul posto per ricostruire la dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto. Con loro anche gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva lasciato la propria auto in un’area di parcheggio per poi dirigersi a piedi verso la carreggiata.