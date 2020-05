Orvietano muore schiacciato dalla propria auto allo scalo merci di Modena

MODENA – È un 73enne di Orvieto la vittima di un incidente avvenuto mercoledì intorno alle 10.40 nei pressi dello scalo merci di Marzaglia, a Modena. Secondo quanto ricostruito fino a ora il 73enne, A.P. le sue iniziali, è arrivato sul posto con la sua Jaguar per un sopralluogo tecnico. L’auto, dotata di cambio automatico, è stata parcheggiata sulla via, che non ha sbocchi su altre strade, nell’area di pertinenza dello scalo merci. Tuttavia, scendendo dell’abitacolo, probabilmente l’uomo non avrebbe attivato il sistema manuale di frenatura del mezzo.

Vicinanza Il veicolo, posteggiato nelle vicinanze del guard rail, collocato sul lato sinistro, avrebbe così proseguito la corsa per alcuni metri in direzione della barriera metallica. Il conducente avrebbe provato a rientrare a bordo per fermarne la marcia, ma proprio durante questa operazione sarebbe rimasto schiacciato tra la carrozzeria della Jaguar e le lamiere del guard rail. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni dei presenti ma quando il 118 è arrivato sul posto per il 73enne non c’era più nulla da fare.