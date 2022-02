Orte, tre giovani umbri arrestati in A1 con hashish e mezzo etto di marijuana

ORTE – Tre giovani sono stati arrestati in A1 perché trovati in possesso di mezzo chilo abbondante tra hashish e marijuana. I ventenni e residenti a Foligno, sono stati fermati in prossimità del casello di Orte dove era stato organizzato un posto di blocco in uscita dall’autostrada. Il conducente neopatentato è subito apparso particolarmente nervoso, spingendo le forze dell’ordine ad approfondire il controllo all’esito del quale sono spuntati cinque panetti di hashish e mezzo etto di marijuana. Per tutti è scattato l’arresto in attesa che compaiano davanti al giudice.