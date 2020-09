Orte-Falconara, siglato protocollo Umbria-Marche per lo sviluppo della direttrice ferroviaria

ANCONA – E’ stato sottoscritto ad Ancona un protocollo d’intesa per la costituzione di un gruppo di lavoro per il potenziamento e lo sviluppo della direttrice ferroviaria Orte-Falconara. Il documento è stato firmato dai presidenti delle Regioni Umbria, Donatella Tesei, e Marche, Luca Ceriscioli, dal ministro per le infrastrutture e trasporti Paola De Micheli e dall’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Maurizio Gentile. Presente anche l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti dell’Umbria Enrico Melasecche.

Obiettivo del protocollo – spiega un comunicato della Regione Umbria – è di operare congiuntamente per individuare interventi di tipo infrastrutturale e tecnologico finalizzati al miglioramento del collegamento ferroviario tra la linea dorsale (Firenze-Orte-Roma) e la direttrice adriatica, così da realizzare un itinerario con prestazioni adeguate sia al traffico passeggeri sia per il trasporto delle merci.

“Il rapporto con le Marche – ha detto la presidente Tesei – è stato costante sin dal mio insediamento come presidente di Regione. Umbria e Marche sono due regioni contigue che devono dialogare costantemente, in particolar modo per ciò che riguarda i collegamenti infrastrutturali”.

La ministra ha annunciato il commissariamento per l’opera al fine di velocizzarne la realizzazione, con maggiori poteri al commissario previsti dal dl semplificazione.

“Qualche giorno e poi potremo nominare un commissario che accompagnerà” la realizzazione dell’opera, ha detto De Micheli, ex commissario per il sisma. L’obiettivo? Portare una linea “veloce in un pezzo d’italia” dove ha “lasciato il cuore”. I governatori di Marche e Umbria hanno sottolineato la sinergia tra le Regioni per portare insieme avanti obiettivi comuni nell’interesse delle comunità.