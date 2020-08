Francesca Orsini Federici eletta alla guida di Confindustria Todi-Marsciano

TODI – Francesca Orsini Federici al vertice della Confindustria della Media Valle del Tevere. Sarà lei, la responsabile delle risorse umane del Gruppo Angelatoni, a raccogliere l’eredità di Gianni Meneghini, che lascia così alla 53enne la guida dell’associazione datoriale.

Squadra Al suo fianco ci sarà il vice Giorgio Comodi dell’Emu Group così come deciso dall’assemblea degli industriali che si è riunita a Marsciano, dove è stato ricomposto anche il consiglio direttivo. Nell’organismo siedono Federica Angelantoni, Eleonora Angelelli, Ilaria Baccarelli, Andrea Coletti, Amanzio Granieri, Vladimiro Margutti, Gianni Meneghini e Alessandro Viola. “Abbiamo davanti a noi mesi con prospettive ancora incerte, ma sicuramente molto difficili. Mai come in questo momento è necessaria l’affermazione dell’impresa quale motore della crescita economica, sociale e civile del nostro Paese e del nostro territorio in particolare” ha detto Orsini Federici subito dopo aver incassato la fiducia della categoria fino al 2022.