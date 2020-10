Coronavirus, Umbria Libri a Terni costretta a fermarsi: “Scelta dolorosa ma necessaria”

TERNI – Niente da fare per Umbria Libri a Terni. La Regione ha infatti comunicato che vista la preoccupante situazione legata alla diffusione del Covid-19, è stato deciso di sospendere al momento gli eventi di Umbria Libri 2020, in programma a Terni dal 23 al 25 ottobre prossimi. “Ci dispiace moltissimo – dichiara l’assessore alla cultura Andrea Giuli – perché l’edizione di quest’anno era particolarmente interessante e ci si era lavorato intensamente. Ringrazio il mio assessorato e la Bct per il lavoro svolto. Purtroppo la situazione attuale, dopo un confronto serrato fino in ultimo con la Regione, ha imposto una decisione dolorosa ma probabilmente necessaria. Monitoriamo l’evolversi degli eventi e speriamo di poter recuperare in qualche modo successivamente”.