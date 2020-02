Torgiano in festa con i carabinieri che adesso hanno una nuova caserma

Inaugurazione Liberti ha parlato della struttura come di un “punto di riferimento per ogni comunità e Torgiano, da sempre, ha un forte legame con l’Arma, che ringrazio per la loro costante presenza sul territorio, per la positiva sinergia che si è instaurata con l’amministrazione e i cittadini, contribuendo al mantenimento della legalità sul territorio”. Oltre a sindaco e giunta alla cerimonia hanno partecipato la famiglia Lungarotti, il prefetto Claudio Sgaraglia, il magistrato Giuseppe Severini, il procuratore generale della Repubblica, Fausto Cardella, il rettore dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, il vicepresidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria e il parroco. Il sindaco ha anche ringraziato gli studenti intervenuti, ricordando che la presenza delle scuole è fondamentale, perché anche le nuove generazioni possano comprendere il valore delle forze dell’ordine e del rispetto delle regole, queste ultime fondamento di ogni vivere civile e alla base della democrazia.