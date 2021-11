Ordine dei giornalisti dell’Umbria, eletto il nuovo consiglio regionale

PERUGIA – Concluse le operazioni di voto del ballottaggio per l’elezione del consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti. Ne esce un consiglio fortemente rinnovato per sette elementi su 9, dei quali 6 alla prima elezione. Il più votato in assoluto fra i professionisti è risultato il presidente uscente Roberto Conticelli, da poco andato in pensione dopo una carriera a La Nazione (119 voti). A seguire Luca Benedetti de Il Messaggero (117), Vanna Ugolini de Il Messaggero (103), Tiziano Bertini già dell’ufficio stampa della Regione (84), Cosimo Lorusso della TGR Rai (81) e Stefano Cinaglia de La Nazione (81).

Non eletti fra i professionisti: Riccardo Regi (79), Michele Nucci (77), Fabio Luccioli (72), Anna Lia Sabelli Fioretti (69), Angela Rotini (60), Marcello Migliosi (51).

Tra i pubblicisti sono risultati eletti in Consiglio Donatella Binaglia dell’Ufficio stampa della Provincia di Perugia (154 voti), il freelance Francesco Petrelli (126) ed il freelance Stefano Giommini (120), che è anche consigliere dell’Ussi

Nel Collegio dei Revisori dei Conti figurano eletti il freelance Massimo Boccucci (79 voti) e Luigi Scardocci (79), ex Rai per i professionisti, Francesco Gori dell’agenzia Agus (134 voti) per i pubblicisti.

Nei prossimi giorni il nuovo Consiglio Regionale si riunirà per eleggere Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

L’elezione dei rappresentanti umbri in Consiglio Nazionale ha visto la vittoria del professionista Paolo Giovagnoni (119 voti) che ha superato Gianfranco Ricci (111), e del pubblicista Antonello Menconi (176 voti) che ha superato Massimo Duranti (114).